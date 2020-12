Brigada Militar flagra transporte de mais de 94 quilos de maconha em Passo Fundo

publicidade

A Brigada Militar apreendeu cerca de 94,4 quilos de maconha em Passo Fundo. O flagrante ocorreu no Trevo da Caravela, no bairro Boqueirão, na noite de quinta-feira. O efetivo do 3°RPMon avistou um Ford Focus e decidiu realizar a abordagem. Ao perceber a aproximação, o motorista do veículo fugiu, mas ficou trancado em seguida no tráfego intenso na área.

O condutor foi então rendido pelos policiais militares. O carregamento de entorpecente foi encontrado no porta-malas do veículo. Um telefone celular também foi recolhido pelo efetivo do 3º RPMon.

O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Civil.

Veja Também