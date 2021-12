Brigada Militar forma 706 soldados habilitados à promoção para segundo sargento

publicidade

A formatura do Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP) da Brigada Militar, com 706 soldados habilitados à promoção para segundo sargento, foi realizada na manhã de hoje em Porto Alegre, Montenegro, Osório, Passo Fundo, Rio Pardo, Santa Maria e Santa Rosa.

Na Capital, a cerimônia ocorreu no Estádio General Cypriano, da Academia de Polícia Militar, no bairro Partenon, com 242 formandos. Estiveram presentes o governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário estadual da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

“Neste momento eu só posso registrar minha profunda gratidão aos senhores, que se dedicaram à vocação de proteger a sociedade gaúcha. Quero agradecer também às famílias, que representam a base necessária que estes militares precisam para desempenhar suas funções e se qualificarem cada vez mais como profissionais da Segurança", disse o governador.

A turma formada nesta quarta-feira é a primeira de três previstas, que irão totalizar 2.100 vagas abertas no chamamento autorizado neste ano. O preenchimento das vagas seguiu o critério de 50% por antiguidade na corporação e 50% por merecimento, que consistiu na aplicação de uma prova para todos os candidatos.

Em virtude da pandemia de coronavírus e de estarem sendo realizados outros cursos de formação de forma simultânea, a capacitação dos novos sargentos se deu em formato híbrido. Os alunos cursaram as disciplinas teóricas na modalidade de Ensino à Distância, complementando a certificação com as aulas práticas presenciais.

“Quero hoje demonstrar meu contentamento por estarmos aqui realizando mais uma formatura. É importante dizer que o projeto de modernização das carreiras da Brigada Militar, que está em apreciação na Assembleia, é muito importante para que essas solenidades sejam anuais e possibilitem o real e continuo avanço dos policiais militares”, disse o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior.