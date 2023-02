Brigada Militar impede arrombamento de agência bancária em Pelotas

publicidade

A Brigada Militar confirmou nesta segunda-feira que frustrou o arrombamento de uma agência bancária qe estava ocorrendo na madrugada desse domingo em Pelotas. Cinco suspeitos foram presos pelo efetivo da Força Tática do 4º BPM. Houve a apreensão de ferramentas usadas para a perfuração de paredes e posteriormente cofres ou caixas eletrônicos.

Durante patrulhamento tático operacional, os policiais militares suspeitaram e abordaram um Fiat Uno na avenida Duque de Caxias, nas proximidades do Banco do Brasil, no bairro Fragata. Os dois ocupantes confessaram que estavam juntos de outros três indivíduos efetuando um furto no estabelecimento bancário.

Diante das informações, uma averiguação foi realizada no prédio, sendo utilizado inclusive um drone com imageador térmico para verificar a posição do trio no interior da agência. Eles foram então também detidos. Um Renault Sandero foi também recolhido. Cinco telefones celulares e mais de R$ 310,00 em dinheiro também foram apreendidos.

Conforme a Brigada Militar, a quadrilha quebrou uma parede na lateral do banco para entrar no estabelecimento. Todos os ciminosos são oriundos do Vale do Rio dos Sinos. A ocorrência foi encaminhada depois para a Polícia Civil.

Foto: BM / Divulgação / CP