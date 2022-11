Brigada Militar impede atentado e prende quarteto no bairro Cascata, em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar impediu a realização de mais um atentado no conflito entre facções ao interceptar dois veículos na tarde dessa quarta-feira no bairro Cascata, uma das áreas conflagradas de Porto Alegre. Na ação, os criminosos confrontaram-se com os policiais militares.

Houve a apreensão de quatro armas de fogo, sendo três pistolas calibre nove milímetros, um revólver calibre 38, um total de 78 munições, cinco carregadores e uma touca ninja, além de um Renault Duster, um Chevrolet Tracker e um Chevrolet Onix.

A ação mobilizou os efetivos do 1º BPM e do 19º BPM, após receberem a informação de que ocorreria possivelmente um ataque criminoso contra a vida. As prisões foram realizadas após a abordagem a dois veículos, sendo que o primeiro, com placas clonadas, acatou a ordem de parada, onde foram detidos dois suspeitos com uma arma de fogo.

Já o segundo veículo, que fugiu da abordagem e realizou disparos contra os policiais militares, foi abandonado logo após. Os dois ocupantes foram capturados com outras três armas em seguida nas buscas pelas redondezas.

A ação resultou ainda no recolhimento de cinco telefones celulares e 110 gramas de cocaína, maconha e crack. Dois dos três veículos encontravam-se em registro de roubo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.