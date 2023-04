Brigada Militar impede chegada de 60,5 quilos de maconha ao Litoral Norte do RS

publicidade

A Brigada Militar impediu a chegada de cerca de 60,5 quilos de maconha no Litoral Norte. Na noite dessa sexta-feira, a Força Tática do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT) interceptou o transporte do carregamento da droga na avenida Interpraias Sul, no bairro Bom Jesus, em Arroio do Sal.

Vindo da Serra, o entorpecente estava em um Honda Civic, de cor prata, que foi abordado pelos policiais militares, após perseguição do automóvel em alta velocidade por vários quilômetros da ERS 389 (Estrada do Mar). Por várias vezes, o condutor quase perdeu o controle do carro.

No veículo foram encontrados parte dos 82 tijolos de maconha, sendo que o restante foi recuperado no caminho da fuga depois de ter sido arremessado para fora do carro. Uma balança de precisão e um telefone celular foram também recolhidos.

O motorista, de 34 anos de idade, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi identificado como integrante de uma facção criminosa que atua em Caxias do Sul.

A ação teve apoio do canil do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral) e das agências de inteligência do 2º BPAT e do Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO Serra) da Brigada Militar. A ocorrência foi encaminhada depois à DP de Torres.