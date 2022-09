Brigada Militar impede confronto de facções em Torres

publicidade

A Brigada Militar impediu o ataque de uma facção contra os rivais em Torres, no Litoral Norte. Na noite dessa quarta-feira, o efetivo da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2º BPAT) interceptou um veículo J5, da marca JAC Motors, que seria usado na ação criminosa, na rua José Osório Cabral, no bairro Stan.

O veículo transportava duas pistolas calibres nove milímetros e 380, quatro carregadores e 79 munições, além de um drone com controle remoto e um rádio comunicador. Houve ainda o recolhimento de uma camiseta, um boné e uma máscara, todos com o nome da Polícia Civil. As armas, sendo que a de calibre nove milímetros era de fabricação turca, estavam carregadas e prontas para uso.

O material possivelmente seria entregue para os envolvidos no atentado, todos integrantes da facção oriunda do Vale do Rio dos Sinos. O motorista do carro, de 20 anos, com extensa ficha criminal, foi preso em flagrante. A mobilização policial ocorreu após informações da Agência de Inteligência do 2° BPAT, sendo então feito um monitoramento na região.