Brigada Militar intercepta 44,5 quilos de maconha em Novo Hamburgo

A Brigada Militar flagrou um motoqueiro com cerca de 44,5 quilos de maconha em Novo Hamburgo. A ação do 3º BPM ocorreu na noite dessa sexta-feira na rua Silvio Gilberto Christmann, no bairro Canudos.

Durante patrulhamento, os policiais militares visualizaram uma motocicleta Honda CG, de cor preta, em atitude suspeita. Houve então a abordagem e identificação do condutor, um jovem de 20 anos de idade.

No baú da moto, o efetivo do 3º BPM localizou os tabletes de maconha. Uma balança de precisão e um telefone celular foram também recolhidos. O condutor foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para a Polícia Civil.

