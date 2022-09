Brigada Militar intercepta 48 armas que estavam sendo levadas para a cidade de Rio Grande

publicidade

A Brigada Militar interceptou o transporte irregular de 48 armas na noite dessa segunda-feira no município de Mostardas, no Litoral Norte. A ação da Força Tática do 8º BPM ocorreu na RST 101, na região do Balneário de Solidão.

Entre os modelos recolhidos estão revólveres calibre 38 e 357, carabina 5.56 e fuzil 7,62. O arsenal estava em uma Fiat Fiorino, que viajava para a cidade de Rio Grande.

Os policiais militares constataram que o motorista da caminhonete portava uma pistola calibre 380, em situação legal, mas não possuía o direito a porte de arma. Entre as demais irregularidades verificadas, a empresa não possuía autorização para a escolta armada da carga e a guia de tráfego estava em desacordo com as normativas do Exército Brasileiro.

O veículo e as armas foram apreendidos e apresentados na DP de Imbé.