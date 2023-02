Brigada Militar interceptada droga que chegaria na Serra gaúcha

publicidade

A Brigada Militar interceptou na madrugada desta terça-feira um veículo que levava drogas da Região Metropolitana de Porto Alegre para a Serra gaúcha. Quase cinco quilos de maconha foram encontrados pelo efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) em um Honda Fit, que foi abordado na ERS 122, no distrito de Nova Milano, em Farroupilha. O carro estava roubado e com placas clonadas.

Houve ainda o recolhimento de dois revólveres calibre 38, quatro miguelitos, um telefone celular e R$ 765,00 em dinheiro. Os dois ocupantes do veículo, de 28 anos e 42 anos, foram presos em flagrante. Ambos já possuem antecedentes criminais.