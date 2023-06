Brigada Militar obtém queda nos crimes violentos letais intencionais e roubos em Rio Grande

publicidade

A Brigada Militar divulgou uma redução de 52% nos crimes violentos letais intencionais e de 69% nos roubos de veículo nos primeiros cinco meses deste ano na cidade de Rio Grande. Houve ainda uma diminuição em 44% nos roubos a estabelecimento comercial, financeiro e de ensino, bem como queda de 17% nos roubos a pedestre, entre janeiro e maio. No entanto, os assaltos a transporte público subiram 9% no período.

“O trabalho da Brigada Militar é desenvolvido e baseado em um policiamento orientado pela inteligência, visando a prevenção criminal e a ostensividade do Estado, por meio de operações, policiamentos estratégicos, interação com a comunidade e ações integradas com outros órgãos”, informou o comando do 6º BPM.

Sobre a elevação dos ataque a ônibus na cidade, a BM ressaltou que “ações estratégicas já estão sendo realizadas para combater o aumento dos roubos a transporte público, buscando a sensação de segurança pública a toda comunidade riograndina”.

No período, o efetivo do 6º BPM recolheu 124 armas de fogo e apreendeu 66,2 quilos de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack, skank, ecstasy e MDMA, além de prender 514 pessoas por diversos crimes.

“A Brigada Militar permanecerá executando estratégias variadas de policiamento ostensivo, através de informações e planejamento da Agência Local de Inteligência do 6º BPM, bem como reforçando cada vez mais a integração com os demais órgãos públicos, a fim de que cada vez mais os resultados e a sensação de segurança possam ser melhores no Rio Grande”, assegurou a BM.

