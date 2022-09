Brigada Militar ocupa bairros Santa Tereza e Campo Novo em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar desencadeou na noite dessa sexta-feira a operação Esforço Concentrado com o objetivo de fazer o enfrentamento aos chamados crimes violentos letais intencionais em duas regiões recentemente conflagradas na zona Sul de Porto Alegre.

Os efetivos da Força Tática e da Ronda Ostensiva com Motocicletas do 1º BPM, com o apoio do Batalhão de Aviação da BM, realizaram a saturação de área e ocuparam os bairros Santa Tereza e Campo Novo. Além de coibir homicídios e ações delituosas, os policiais militares proporcionaram segurança à comunidade tendo em vista os últimos acontecimentos.

No bairro Santa Tereza, em especial na vila Cruzeiro do Sul, a cabeça de um indivíduo foi encontrada na manhã do dia 24 de agosto passado. Já na madrugada dessa sexta-feira, os três criminosos, que morreram em confronto na avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba, haviam dados tiros antes no morro Santa Tereza. Eles estavam em um Volkswagen Bora e portavam quatro pistolas, sendo três de calibre nove milímetros e uma de calibre 40, além de quatro carregadores e mais de 70 munições.

Já no bairro Campo Novo, um ataque deixou três mortos e 22 feridos no final da noite de domingo passado em um bar, localizado na rua Rio Grande. O atentado está ligado ao conflito entre facções criminosas na cidade.

A mobilização do 1º BPM também contou com a fiscalização de bares e restaurantes, tendo a participação do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Polícia Civil, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.