Brigada Militar prende casal com R$ 31,5 mil em dinheiro do narcotráfico em Porto Alegre

A Brigada Militar contabilizou a apreensão de cerca de R$ 31,5 mil em dinheiro oriundo do tráfico de drogas após a realização de uma ação na madrugada desta quarta-feira em Porto Alegre. O efetivo do 20º BPM foi acionado inicialmente para averiguar ocorrência no âmbito da Lei Maria da Penha em uma residência situada na estrada Martim Félix Berta, no bairro Mário Quintana.

Para surpresa dos policiais militares do 20º BPM, a quantia em dinheiro, decorrente da venda de entorpecentes, estava em cima de uma mesa. Houve ainda o recolhimento de 52 gramas de maconha que sobraram após a comercialização. Uma balança de precisão também foi recolhida. Um casal que estava na moradia foi então preso em flagrante.

Flagrantes

Em Soledade, o efetivo do 39º BPM prendeu quatro traficantes no bairro Botucaraí. Houve a apreensão de quase 9,5 quilos de maconha, 174 comprimidos de ecstasy, 164,5 gramas de crack e 11,1 gramas de cocaína, além de quatro aparelhos celulares, três relógios e dinheiro, além de um revólver calibre 38 com munição, entre outros objetos trocados por drogas.

Em Bento Gonçalves, o 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) deteve um traficante com cerca de um quilo de maconha, seis buchas de cocaína e dinheiro. O flagrante ocorreu na avenida São Roque, no bairro São Roque.

Em Canoas, o 15º BPM apreendeu 900 gramas de crack, dois celulares e dinheiro, além de Hyundai HB20, no bairro Rio Branco. Dois traficantes foram presos.