Brigada Militar prende casal de traficantes no bairro Belém Velho, em Porto Alegre

Um casal de traficantes foi preso no começo da madrugada deste sábado pela Brigada Militar em Porto Alegre. O flagrante foi realizado pelo efetivo do 1º BPM, após uma denúncia, no bairro Belém Velho, na Zona Sul da Capital.

Houve a apreensão de pouco mais de 2,3 quilos de maconha, cerca de dois quilos de cocaína e seis comprimidos da droga sintética ecstasy em um veículo.

No carro, os policiais militares recolheram também duas balanças de precisão, uma base para rádio transmissor, um telefone celular e a quantia de R$ 64 em dinheiro.