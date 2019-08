Brigada Militar prende quatro criminosos que atacaram banco de Cacequi

publicidade

Quatro criminosos foram presos depois de arrombarem a agência do Banco do Brasil de Cacequi, região Central. A prisão de um deles ocorreu por volta das 6h30 desta quinta-feira, quando ele tentava falar com um comparsa ao telefone. Ele se deslocava em um Chevrolet Prisma, com placas de Santa Maria. Os demais integrantes da quadrilha foram detidos logo após a ação criminosa, nessa madrugada.

Depois de arrombarem uma janela localizada nos fundos da agência, os bandidos obstruíram o cofre. O alarme foi acionado e o gerente que estava em casa entrou em contato com a Brigada Militar. "Ficamos monitorando os bandidos e fizemos um cerco no prédio até eles saírem, informou a soldado Márcia Haar. A Polícia Federal deverá investigar o caso.