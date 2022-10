Brigada Militar prende suspeito de executar mulher na Rota do Sol, em Caxias do Sul

publicidade

A Brigada Militar anunciou nesta segunda-feira a prisão de um suspeito de envolvimento no assassinato de uma jovem, de 19 anos, ocorrido na noite desse domingo às margens da ERS 453 (Rota do Sol), no bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul, na Serra. A jovem foi executada com ao menos três tiros de calibre nove milímetros na cabeça. O Volkswagen Golf, de cor branca, pertencente à vítima, foi localizado queimado cerca de dois quilômetros depois.

O acusado, de 25 anos, foi capturado pelo efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) por volta das 23h30min na rua Sebastião Néris de Campos, no bairro Desvio Rizzo. Ele encontrava-se foragido da Justiça.

O indivíduo possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto qualificado e roubo a pedestre. Um telefone celular foi apreendido pelos policiais militares.

GRAVATAÍ

Em Gravataí, uma mulher, de 37 anos, foi morta na noite desse domingo dentro de um bar na avenida Sertório, no bairro Padre Reus. Ela foi alvejada com três tiros no mínimo. O executor fugiu após o crime.

Policiais militares do 17º BPM realizaram buscas na região. A Delegacia de Polícia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Gravataí investiga o caso.