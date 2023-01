Brigada Militar prende suspeitos de homicídio em Balneário Pinhal, no Litoral Norte

publicidade

A Brigada Militar prendeu três homens armados no domingo, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte. Segundo a BM, dois são suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido na rua Ipanema. A vítima não foi identificada. Após receber informações sobre a circulação dos criminosos na cidade, os policiais militares tentaram abordar um veículo no bairro Magistério.

Ao perceber a aproximação da BM, o grupo tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Um dos ocupantes do veículo fugiu e deixou um revólver calibre. 38 com três cartuchos, sendo dois deflagrados. Com outro homem, de 29 anos, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, com um carregador alongado e 15 munições. No interior do veículo, que estava em situação de furto, foi encontrado um carregador calibre 9mm com oito munições intactas. Um terceiro homem foi detido.