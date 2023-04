Brigada Militar prende traficante com 24 quilos de maconha em Porto Alegre

publicidade

A Brigada Militar apreendeu cerca de 24 quilos de maconha com um traficante no bairro Santa Rosa de Lima, em Porto Alegre. O flagrante efetuado pelo efetivo do 20º BPM aconteceu nessa quinta-feira durante a operação Choque de Ordem.

Após informações de que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes, os policiais militares visualizaram um jovem, de 25 anos, em atitude suspeita e procederam a abordagem. Houve o recolhimento de 77 malotes e 21 tijolos da droga, além de duas balanças de precisão e um rolo de papel filme utilizado para embalagem de entorpecente.

Conforme a Brigada Militar, a operação Choque de Ordem é desenvolvida pelo Comando de Policiamento da Capital (CPC). A mobilização tem como objetivo intensificar ações de policiamento ostensivo em áreas conflagradas pelo tráfico de drogas e com maior incidência de crimes violentos letais intencionais.