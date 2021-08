Brigada Militar prende traficante com farta cocaína no bairro Mathias Velho, em Canoas

publicidade

A Brigada Militar apreendeu 197 porções e duas buchas de 158 gramas de cocaína, em torno de 86 gramas de maconha e 20 comprimidos de ecstasy em Canoas. O flagrante ocorreu durante uma ação do 15º BPM na noite da última segunda-feira na rua Coronel Medeiros, no bairro Mathias Velho.

As drogas estavam com um traficante que trafegava de moto e foi abordado durante a ação da BM. Os policiais militares recolheram ainda dois sacos de pinos vazios usados para acondicionar cocaína, três rolos de papel filme e laminado, duas balanças de precisão, um telefone celular e uma quantia em dinheiro.

Já em Esteio, o efetivo do 34º BPM prendeu um trio de criminosos no bairro Primavera. Houve a apreensão de duas capas de colete balístico e uma pistola calibre 7,65 com munição. Entre os detidos estava uma mulher.

Veja Também