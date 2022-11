Brigada Militar prende trio com armas, munições e toucas ninjas em Rio Grande

publicidade

A Brigada Militar intensificou o combate à criminalidade na cidade de Rio Grande. Na noite dessa segunda-feira, o efetivo do 6º BPM prendeu três integrantes de uma facção criminosa com cinco toucas ninjas, uma pistola calibre nove milímetros, um revólver calibre 38, um carregador prolongado, 59 munições, porções de maconha, dois telefones celulares e uma mochila.

O flagrante ocorreu no bairro Lagoa. Durante o patrulhamento tático motorizado, os policiais militares avistaram o trio em atitude suspeita, sendo então abordados.

Em outra ação no bairro Hidráulica, um indivíduo foi detido com um revólver calibre 32 e dez munições, após assalto a um pedestre.

Com essas duas prisões, a Brigada Militar atingiu a marca de 53 armas de fogo apreendidas apenas em outubro, sendo o maior número de armas apreendidas em único mês da história. Em todo o ano, já foram apreendidas 361 armas de fogo, enquanto 2021 havia ficado em 118



“O 6º BPM seguirá atuando orientado por ações de inteligência em locais de maior incidência criminal com o apoio diário do 5º BPChq, através da operação Lagunar, visando aumentar a sensação de segurança da comunidade e garantir a preservação da ordem pública do Rio Grande”, informou a BM.