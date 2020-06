Brigada Militar realiza duas operações contra o tráfico de drogas no Litoral Norte

publicidade

Cerca de 30 quilos de maconha foram apreendidos pela Brigada Militar na noite de segunda-feira em Torres, no Litoral Norte. A droga estava com um trio de traficantes, dois homens e uma mulher, que foram abordados na rua Bento Gonçalves, na área central da cidade. Houve ainda o recolhimento de 257 buchas de cocaína, três balanças de precisão, cinco munições de calibre 38, três celulares e R$ 1.073,00 em dinheiro, além de um veículo.

Segundo a polícia, os dois indivíduos detidos têm antecedentes criminais por envolvimento com drogas, roubo e receptação. A operação mobilizou a Força Tática do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2°BPAT), a agência de inteligência do 16º BPM de Cruz Alta e a agência de Inteligência do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral).

Terra de Areia

Em outra ação, a Força Tática do 2°BPAT deteve um traficante, de 40 anos, na noite dessa segunda-feira em Terra de Areia. Na residência e na mochila do criminoso, os policiais militares encontraram cerca de 8,1 quilos de maconha, uma espingarda calibre 40, sete munições de calibres 7.62, 38 e 45, além de uma balança de precisão.