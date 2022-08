Brigada Militar realiza treinamento de simulação de ataque a banco em Passo Fundo

publicidade

A Brigada Militar realizou mais um treinamento com simulação de ataque a banco na modalidade Novo Cangaço, desta vez em Passo Fundo. Na noite dessa segunda-feira, o exercício foi desenvolvido na agência do Banco do Brasil e na sede da empresa de transporte de valores Prosegur, além da BR 285 e nos quartéis do 3° RPMon e 3° BPChoque. Conforme a BM, a atividade faz parte de um teste do planejamento de pronta resposta elaborado para enfrentamento a eventuais situações de ataques de quadrilhas contra agências bancárias e carros-fortes, denominado Plano de Defesa da Cidade (PDC). Houve a utilização de munições de festim e rojões para simular explosões provocadas pelos “criminosos”. Todos os participantes da encenação atuaram como assaltantes e operadores das forças de segurança.

Efetivos do 3° RPMon, 3° BPChoque, Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e Batalhão de Aviação da Brigada Militar atuaram diretamente na simulação, que coloca em prática o plano tático de reação a ataques semelhantes aos registrados em Criciúma, em Santa Catarina, e Guarapuava, no Paraná, para estabelecer com mais clareza qual o papel de cada agente numa eventual operação de repressão a criminosos que empreendam um ataque de tomada da cidade.

Treinamentos semelhantes já foram realizados em Caxias do Sul, Campestre da Serra, Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Santana do Livramento. O modelo de crime mais conhecido como novo cangaço teve ocorrências praticamente erradicadas no Rio Grande do Sul, a partir das ações da Operação Angico da Brigada Militar.

O exercício contou com o apoio do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Planalto (CRPO Planalto), Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul (CBMRS), Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM), Polícia Civil (PC), Instituto-Geral de Perícias (IGP), DetranRS, Guarda Municipal de Trânsito de Passo Fundo e Força Voluntária do Norte Gaúcho.



Foto: Joel Arrojo / BM / Especial / CP



