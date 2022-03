Brigada Militar recolhe quase 70 quilos de maconha em duas ações contra o narcotráfico

publicidade

Quase 70 quilos de maconha foram apreendidos em duas ações contra o narcotráfico da Brigada Militar. Na madrugada desta quarta-feira, o efetivo do 22º BPM recebeu uma denúncia sobre o armazenamento de entorpecentes no interior de um parque de rodeio localizado na Linha Maria Quitéria, em Ilópolis.

Nas averiguações na área, os policiais militares encontraram cerca de 12,5 quilos da droga depositados dentro de um galpão de madeira, situado em um acesso secundário ao parque. Não foi localizado nenhum suspeito no local.

Já em Ipiranga do Sul, o efetivo do 13º BPM abordou um Ford Focus, com placas de Santa Rosa, na avenida do Comércio. No interior do veículo, os policiais militares depararam-se com duas malas contendo 57 quilos de maconha. O motorista e o passageiro foram então presos em flagrante.