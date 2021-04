Brigada Militar recolhe R$ 9,6 mil em dinheiro do narcotráfico em Cachoeira do Sul

publicidade

Cerca de R$ 9,6 mil em dinheiro oriundo do narcotráfico foram apreendidos pela Brigada Militar na madrugada desta sexta-feira em Cachoeira do Sul. O efetivo do 35º BPM recolheu ainda 21 porções de cocaína, um telefone celular, uma balança de precisão e um caderno contendo anotações financeiras.

O flagrante ocorreu na esquina das ruas David Barcelos e Santos Dumont, na área central da cidade. Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares visualizaram indivíduos em atitude suspeita e um deles entregando droga a um usuário. O traficante tentou fugir, mas foi abordado logo em seguida. O usuário também foi encaminhado para a Polícia Civil, sendo ouvido e liberado.

Em Rio Pardo, um traficante foi detido pelos policiais militares do 2º BPM com 69 porções de crack, um telefone celular, R$ 75,00 em dinheiro e um videogame com dois controles e jogos. A ação ocorreu no bairro Santa Luzia.

Em Venâncio Aires, o efetivo do 23º BPM flagrou uma dupla de traficantes na localidade de Vila Tatá. Os policiais militares apreenderam 104 gramas de cocaína, 94 gramas de maconha, R$ 410,00 em dinheiro e uma balança de precisão.

