Bruno Krupp é preso no Rio de Janeiro por atropelar e matar jovem de 16 anos

Bruno Fernandes Moreira Krupp, de 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, pela morte do adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no último sábado. Segundo informações da Record TV, o modelo foi encontrado em um hospital na Zona Norte, do Rio de Janeiro.

O influenciador já tinha sido autuado pela Lei Seca três dias antes do acidente. Ele também é investigado em outros dois crimes, estelionato e estupro.

A juíza Maria Izabel Pena Piranti expediu o mandado de prisão preventiva de Bruno na madrugada desta quarta-feira. Na decisão, ela disse que ele oferece risco a sociedade.

Acidente

Bruno Krupp conduzia uma moto a 120 km/h por volta das 22h50min, na Avenida Lúcio Costa, 2916, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h. Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, ele não tem habilitação para dirigir.

O jovem de 16 anos estava acompanhado da mãe e perto de chegar a calçada, quando foi atingido pelo agressor. A vítima teve uma perna amputada no momento do acidente devido ao impacto da batida. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O modelo também foi socorrido, levado para o mesmo hospital da vítima, mas deixou o local no dia seguinte. Agora, ele está em outro ponto de atendimento na Zona Norte do Rio.