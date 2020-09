Buscas ao menino desaparecido em córrego são reiniciadas no bairro Umbu, em Alvorada

publicidade



Os efetivos da Companhia Especial de Busca e Salvamento (CEBS) e do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) reiniciaram na manhã desta segunda-feira as buscas ao menino desaparecido em um córrego de Alvorada. Vindos de Porto Alegre, os mergulhadores da CEBS realizam uma varredura nas águas do riacho situado ao lado da avenida Beira-Mar, no bairro Umbu. Familiares da vítima acompanham o trabalho no local. Moradores também auxiliam com barcos próprios.

A vítima, identificada como Nicolas Ferreira Ribeiro de dez anos, caiu nas águas no começo da tarde de domingo. Ele estava acompanhado na ocasião do irmão de 11 anos. No momento da queda, o córrego estava com correnteza. O riacho deságua no rio Gravataí.

Foto: Vanessa Pires / Record TV RS / Divulgação / CP