Buscas pela jovem Paula Schaiane Perin Portes são realizadas em Fontoura Xavier e Soledade

A Polícia Civil e o 7º Batalhão de Bombeiros Militar realizaram uma operação de buscas na manhã desta quinta-feira, com um cão farejador, em uma região de mata fechada na localidade de Vila Cesar, no município de Fontoura Xavier. O trabalho prossegue ao longo desta tarde na zona rural de Soledade. O objetivo é encontrar pistas que levem ao paradeiro da jovem Paula Schaiane Perin Portes, 18 anos, ocorrido na noite do dia 10 deste mês. Na quarta-feira, o delegado Márcio Marodin declarou que a hipótese de homicídio seguido de ocultação do cadáver prevalecia, mas não descartava outras linhas de investigação enquanto o corpo não fosse encontrado.

A jovem estava no apartamento de amigas em Soledade. Ela atendeu uma ligação no celular para encontrar-se com um conhecido em outro imóvel e não foi mais vista. No trabalho investigativo, os agentes examinaram imagens de câmeras de segurança onde aparecerem cinco indivíduos neste imóvel de onde a jovem encontrava-se pela última vez.

A vítima foi carregada, aparentemente inconsciente, para o interior de um veículo. Dois dos cinco indivíduos foram identificados e tiveram a prisão decretada pela Justiça a pedido da Polícia Civil. Um foi preso na última terça-feira. Já o segundo está foragido e permanece sendo procurado pelos policiais civis. Os outros três indivíduos ainda permanecem desconhecidos. Qualquer informação, mesmo sob anonimato, pode ser encaminhada ao telefone (54) 3381-9250 da DP de Soledade e ao 197 da Polícia Civil.