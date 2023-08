Caminhão com carga de polietileno tomba na zona norte de Porto Alegre

publicidade

Um caminhão carregado com bobinas de polietileno tombou no cruzamento da avenida Zaida Jarros com a avenida Farrapos, no bairro São João, na zona norte de Porto Alegre. O acidente ocorreu por volta das 7h30 desta quarta-feira, próximo ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) sinalizaram o local do acidente e orientaram os motoristas.

O trânsito na região ficou lento durante a manhã, no sentido Canoas. De acordo com o comandante do 11º BPM, tenente-coronel Daniel Araújo de Oliveira, o motorista sofreu uma lesão no braço após o veículo capotar com a carga. O homem foi encaminhado para atendimento médico. Uma operação foi montada para o transbordo da carga e a retirada do caminhão, que ficou virado no meio-fio da via.

Conforme a EPTC, o motorista tentou fazer a curva com a carga pesada, mas acabou tombando com a carga. A bobina de polietileno é fabricada para embalar e proteger inúmeros bens de consumo, especialmente alimentos perecíveis, como carnes, verduras, frutas e lacticínios, e não perecíveis: arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo.