Carregamento de 133 quilos de maconha é interceptado pela PRF na BR 386, em Soledade

Um carregamento de 133 quilos de maconha foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 386, em Soledade. O flagrante ocorreu na noite dessa segunda-feira, após a abordagem de um Chevrolet Corsa, com placas de Santa Catarina.

Durante ação de combate ao crime, o efetivo da PRF deu ordem de parada ao motorista do veículo. O condutor não parou e tentou fugir por uma estrada vicinal, mas acabou desistindo ao perceber que as viaturas estavam o perseguindo.

A droga foi encontrada dentro do porta-malas do carro. O motorista, um jovem catarinense de 21 anos, com antecedentes por posse de drogas, ameaça e injúria, foi detido. Um adolescente venezuelano estava junto.

A dupla confessou que trazia a maconha em Santa Catarina, mas não quiseram informar onde a entregariam. De acordo com a PRF, a situação do menor venezuelano ainda está sendo averiguada.

