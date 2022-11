Carregamento de 190 quilos de maconha é apreendido em Erechim

publicidade

Um carregamento de cerca de 190 quilos de maconha foi apreendido na manhã desta segunda-feira pela Brigada Militar na ERS 420, em Erechim. Duas pistolas também foram recolhidas pelos policiais militares do 13º BPM

A droga estava sendo transportada em um Chevrolet Vectra. O veículo vinha sendo perseguido pela Polícia Rodoviária Federal desde a cidade catarinense de Concórdia pela BR 153. A PRF tentou efetuar várias abordagens e acionou então a BM.

O condutor e uma passageira do carro foram presos junto com um menor de idade por tráfico de drogas, sendo encaminhados à Polícia Civil.

CAXIAS DO SUL

Em Caxias do Sul, o efetivo do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) apreendeu em torno de 28,1 quilos de maconha no bairro São José. A ação ocorreu no sábado passado e resultou na prisão de um traficante, de 28 anos, em um imóvel usado para armazenamento de entorpecentes na rua Hugo Luciano Ronca.

Houve ainda o recolhimento de 38,64 gramas de cocaína, duas balanças de precisão e um telefone celular, além de um Volkswagen Fox.

Foto: BM / Divulgação / CP