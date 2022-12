Carregamento de 2,6 toneladas de maconha é apreendido no Mato Grosso do Sul

publicidade

Mais de R$ 5,3 milhões foi o prejuízo de uma organização do narcotráfico com a perda de um carregamento de 2,6 toneladas de maconha no Mato Grosso do Sul. A droga estava em uma caminhonete Volkswagen Amarok, de cor branca, que foi localizada dentro de um galpão de uma empresa de reciclagem na quinta-feira passada, em Dourados, pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

Momentos antes, os policiais abordaram uma Land Rover Freelander, de cor branca, que havia sido furtada no dia 10 de maio deste ano em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O veículo tinha placas falsas e levava vários sacos de areia. O motorista, de 37 anos, foi preso.

O condutor relatou que foi contratado pelo proprietário da empresa de reciclagem para entregar a Lande Rover em um outro ponto da cidade. No barracão estava então a Amarok com o carregamento de entorpecente. Três telefones celulares e uma motocicleta também foram recolhidos no local.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. A ação do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.