Carregamento de 201 quilos de maconha é apreendido pela PRF em Frederico Westphalen

Um carregamento de 201 quilos de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no começo da manhã desta terça-feira na BR 386, em Frederico Westphalen. Um traficante foi preso.

O efetivo da PRF realizava uma ação de enfrentamento à criminalidade na rodovia e abordou um Volkswagen Gol. Ao vistoriarem dentro do veículo, os policiais rodoviários federais encontraram vários tabletes de maconha no banco traseiro e no porta-malas.

O motorista do carro, de 34 anos, foi então detido e confessou que o automóvel com o entorpecente seria entregue em Novo Hamburgo. Ele não tinha antecedentes.

A equipe da PRF constatou ainda que o veículo estava com as placas clonadas e havia sido roubado no final do ano passado em Sapucaia do Sul. Além do tráfico de drogas, o condutor será agora indiciado também por receptação.