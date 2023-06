Carregamento de 793 quilos de maconha que viria ao Rio Grande do Sul é apreendido em Santa Catarina

publicidade

Um carregamento de 793 quilos de maconha que viria ao Rio Grande do Sul foi interceptado na manhã desta quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária em Santa Catarina. A droga, avaliada em R$ 1,7 milhão, estava sendo transportada em uma Mitsubishi L200 no município de Concórdia, quase na divisa com o RS.

A PRF e a PMR trocaram informações desde a terça-feira e localizaram a caminhonete nas proximidades da balsa que faz a travessia do rio Uruguai, tentando seguir em direção ao Rio Grande do Sul. Os tabletes da droga ocupavam todo o compartimento de carga e banco traseiro da picape.

Além disso, a Mitsubishi L200L200 tinha registro de roubo na cidade gaúcha de Paraí. Ela circulava com placas clonadas de outra com as mesmas características. O motorista do veículo, um paranaense de 21 anos, foi preso e conduzido à Polícia Civil de Concórdia.

