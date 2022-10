Carregamento de maconha apreendido em Santa Catarina estava em caminhonete roubada em Caxias do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que uma caminhonete roubada em Caxias do Sul foi interceptada com um carregamento de 343,5 quilos de maconha e de 1,6 mil maços de cigarros contrabandeados em Santa Catarina. A abordagem de uma Mitsubishi Triton, com placas clonadas, ocorreu nessa quarta-feira em Ipumirim, na região Oeste de SC. Houve perseguição da PRF em conjunto com a Polícia Militar por vários quilômetros.

O motorista da caminhonete, de 36 anos, foi preso em flagrante. Ele portava ainda uma carabina calibre 40 e dois carregadores, tendo confessado que vinha de Cascavel, no Paraná, e seguia para Concórdia, onde reside.

Já em Ituporanga, o compartilhamento de informações entre PRF e PM resultou na prisão de uma mulher, de 35 anos, com 230 quilos de maconha. A traficante já havia sido detida pela PRF em 2015 com LSD e ecstasy no Rio Grande do Sul. Ela não deu detalhes sobre a viagem.

De acordo com a PRF, as duas apreensões de maconha foram calculadas em mais de R$ 1,2 milhão. As ocorrências foram registradas na Polícia Civil.