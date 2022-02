Carro bate em moto e capota na rua Garibaldi, em Porto Alegre

publicidade

Um carro e uma moto colidiram no cruzamento da rua Garibaldi com a rua José Otão, na noite de terça-feira, em Porto Alegre. Ninguém ficou gravemente ferido. Testemunhas disseram que os semáforos estavam mal funcionando na hora do ocorrido.

Após a colisão, o carro capotou. O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares. Por conta do estado do carro após o capotamento, as três pessoas que estavam no carro precisaram ser removidas pelos bombeiros.

Quando a reportagem do Correio do Povo chegou ao local, apenas o motoqueiro ainda estava sendo atendido pelo SAMU, os passageiros e o motorista do carro já haviam sido liberados. A BM aguardava o guincho que removeria o carro e a moto do local para depois registrar a ocorrência e acionar a PC.