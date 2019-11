Carro blindado da deputada Maria do Rosário é roubado em Porto Alegre

publicidade

Um assessor da deputada federal Maria do Rosário (PT/RS) foi vítima de um assalto, nesta quinta-feira, próximo ao Palácio Piratini, no Centro de Porto Alegre. Ele foi feito de refém por criminosos no momento que entrava em um carro blindado, pertencente à parlamentar, que estava localizado na Praça da Matriz.

Segundo a nota divulgada pela deputada, o assessor foi levado pelos assaltantes até a zona Leste, onde foi deixado, sem o carro. A Brigada Militar foi acionada e trabalha na localização do veículo. Maria do Rosário não estava presenciou o crime.

Em nota, ela lamentou o ocorrido: "Num momento como esse mais uma vez nos solidarizamos com todas e todos que são vítimas de violência com perdas maiores ainda, como a vida", disse.