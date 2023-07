Casal é encontrado morto em carro dentro de rio na zona rural de Restinga Sêca

publicidade

A Polícia Civil investiga o caso do casal encontrado morto no interior de um automóvel submerso no rio Vacacaí-Mirim, na zona rural de Restinga Sêca. Os corpos de Elton José Ferreira dos Passos, 58 anos, e Noeli Maria Dutra da Silva, 54 anos, estavam dentro de um Chevrolet Corsa, de cor branca.

A descoberta ocorreu na noite desse domingo na localidade de Passo do Sobrado. "A estrada que passa pelo local havia sido alagada em função das fortes chuvas na região", explicou nessa segunda-feira a delegada Elizabete Shimomura, à reportagem do Correio do Povo.

"As vítimas fatais viviam juntas há aproximadamente nove anos e há pouco haviam ido morar em uma propriedade na localidade de Vila Jacuí, também no interior, para onde os familiares acreditam que estariam retornando no momento do fato", observou. "A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias da morte do casal", enfatizou. Laudos periciais sobre a causa das mortes estão sendo aguardados, entre outras diligências

A ocorrência mobilizou em um primeiro momento a Brigada Militar, que foi acionado por populares, e o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, que efetuou o resgate dos corpos. O veículo deve ter aparecido após o nível do rio baixar nos últimos dias.