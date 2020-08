Casal é executado a tiros em Garibaldi

publicidade

Um casal foi assassinado por volta das 13h50 desta terça-feira, em Garibaldi, na Serra. O crime ocorreu na rua João Goulart, no bairro Vale Verde. Conforme informações da Brigada Militar o casal estacionou o Corsa e, quando atravessavam a rua para conversar com uma outra mulher, foi surpreendido pelos atiradores que estavam em outro veículo. Os dois morreram no local e ainda não tiveram a identificação divulgada. A mulher com quem iriam conversar ficou ferida.