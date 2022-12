Casal é preso com cocaína, lança-perfume, ecstasy e MDMA em Parobé

publicidade

Um casal foi preso com 278 pinos de cocaína, 34 frascos de lança-perfumes, 14 comprimidos de ecstasy e seis unidades de MDMA durante uma operação integrada da Polícia Civil e da Brigada Militar na manhã desta sexta-feira em Parobé. Três mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos.

A droga renderia cerca de R$ 20 mil aos dois traficantes. A investigação durou cerca de dois meses e contou com o auxílio de modernas técnicas de investigação criminal.

Durante esse período foi possível identificar a rotina do casal, bem como o local onde as drogas ficavam armazenadas. As entregas eram feitas especialmente no período noturno, de moto ou carro, pelos próprios suspeitos.