Casal é preso com três quilos de maconha e 120 munições no Campo da Tuca, em Porto Alegre

Um casal foi preso com dois quilos de maconha do tipo camarão, um quilo de maconha tradicional, porções de MDMA e LSD, além de cerca de 120 munições de fuzil calibre 556 e uma pistola calibre 32, pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em Porto Alegre. A ação, coordenada pelo delegado Guilherme Dill, ocorreu na noite dessa sexta-feira no Campo da Tuca, no bairro São José.

Houve ainda o recolhimento de quatro balanças de precisão, dois telefones celulares e material de embalagem, bem como um Volkswagen Polo.

A ação policial ocorreu no âmbito da investigação de tráfico de drogas da facção criminosa sediada na região do Vale do Rio dos Sinos. Denúncias recebidas pelos agentes apontavam movimentação suspeitas na residência do casal, utilizada para armazenamento de entorpecentes. Já o veículo servia para um esquema de tele entrega.

Após intenso monitoramento dos alvos e do local, os policiais civis abordaram a dupla na moradia. O casal tem uma criança, que foi entregue para um familiar. O homem já possuía antecedentes por roubo.