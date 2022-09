Casal é preso pela PRF com 157 kg de agrotóxicos contrabandeados em Santana do Livramento

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira, 157 kg de agrotóxicos contrabandeados, transportados por um casal, em um Peugeot 408, no município de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Ambos os tripulantes, o motorista, de 50 anos, e a passageira, de 42, foram presos no local.

De acordo com a corporação, policiais abordaram o carro, com placas de Cruz Alta, em uma ação de rotina, na altura da BR 158. Ao revistarem o veículo, encontraram os quase 160 kg do produto ilegal, distribuído em pacotes, no porta-malas.

Presos em flagrante, nenhum dos integrantes do casal possui antecedentes criminais. A carga e o carro foram apreendidos e ficarão à disposição da justiça.