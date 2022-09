Casal de idosos é assassinado a tiros em assalto na zona rural de Liberato Salzano

publicidade

Um casal de idosos foi assassinado durante um assalto na noite dessa quinta-feira na localidade de Linha Pinhalzinho Alto, na zona rural do município de Liberato Salzano, na região do Alto Uruguai. O latrocínio ocorreu no interior da residência e bar e minimercado de propriedade das vítimas, um comerciante, Saul Meotti, de 74 anos, e a esposa, Audila Meotti, de 75 anos. O neto deles, um jovem de 23 anos, ficou ferido.

O efetivo do 39º BPM havia recebido a informação sobre um roubo a estabelecimento comercial naquela região. De acordo com as informações colhidas, o neto contou que chegou no local e foi surpreendido por um indivíduo encapuzado. Ao vê-lo, esse realizou um disparo de arma de fogo contra ele, atingindo-o de raspão na região do abdômen. Em seguida, o ladrão fugiu em direção a um matagal.

O comerciante já estava em óbito no local em decorrência de um tiro. Já a esposa chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos graves ferimentos e faleceu durante deslocamento ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. O neto também foi internado, mas não corre risco de morte.

Os policiais militares fizeram o isolamento do local e realizaram buscas nas redondezas. A Polícia Civil investiga o latrocínio.