Caso Leandro Bossi: ossada encontrada possui 99,9% de compatibilidade, diz polícia

O desaparecimento de Leandro Bossi teve início depois de 30 anos. A Secretaria de Estado da Segurança Pública convocou nesta sexta-feira, no bairro Batel de Curitiba, uma coletiva de imprensa para apresentar novidades sobre o caso. Durante a coletiva foi revelado que uma ossada com 99,99% de compatibilidade com a mãe de Bossi foi encontrada.

De acordo com a secretaria de segurança, foram enviadas em 2021 oito amostras ósseas para Brasília. Também foram coletadas amostras genéticas de três mães, entre elas estava a de Paulina Bossi, mãe de Leandro. Foram feitas análises de DNA por meio de vários procedimentos. Um confronto das amostras apontou compatibilidade de praticamente 100% da mãe do menino com os fragmentos encontrados.

Durante a coletiva, a Polícia Civil não apresentou detalhes sobre a investigação comandada pelo Ministério da Justiça. Também não foi informado onde e quando a ossada foi encontrada.

Um dos investigadores revelou que o resultado que praticamente garante a compatibilidade foi coletado no primeiro fragmento ósseo. De acordo com os agentes, o exame será confrontado nos outros fragmentos encaminhados para Brasília.

Relembre o caso

Leandro Bossi, de 7 anos, desapareceu na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná, em 15 de fevereiro de 1992. O caso do menino de olhos azuis ganhou repercussão devido a outros eventos com crianças que aconteceram na mesma época na região, incluindo o caso de Evandro Caetano, que ganhou repercussão nacional.

Bossi desapareceu durante um show do cantor Moraes Moreira, que foi realizado em Guaratuba. De acordo com informações, o menino não estava acompanhado dos pais no evento – a mãe estava trabalhando e o pai pescando em alto mar.

A família de Leandro Bossi nunca desistiu da busca pelo filho, porém, nunca mais teve informações sobre o paradeiro da criança. De origem humilde, o pai do menino, João Bossi fabricou uma faixa e sempre realizava manifestações pela cidade em busca de solução para o caso do filho. Em abril de 2021, o pai do garoto faleceu.

Nesta sexta-feira, a Polícia Civil do Paraná informou aos familiares de Leandro Bossi sobre a compatibilidade do material genético de Paulina Bossi com os fragmentos ósseos localizados pela Polícia Científica. Segundo os próprios policiais, a família ficou bastante emocionada com o resultado.