Caveirão da PM incendiado por criminosos foi comprado recentemente por R$ 650 mil

publicidade

O caveirão da Polícia Militar incendiado na madrugada desta quarta-feira (7), na comunidade de Bateau Mouche, na Praça Seca, zona oeste do Rio, havia sido comprado recentemente por R$ 652 mil. Segundo a corporação, o veículo blindado fazia parte de uma leva de 30 unidades licitadas em 2020 e que começaram a ser entregues em março de 2022.

O caveirão foi atacado com coquetéis molotov, segundo a polícia. Os envolvidos na ação criminosa fugiram do local. Nenhum policial se feriu. O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que as tropas especiais vão permanecer na comunidade para buscar os suspeitos do crime. Em uma publicação nas redes sociais, Castro disse que a ação foi uma represália à morte de um traficante na região. O secretário da PM, coronel Marco Andrade, informou que as ações na região de Jacarepaguá prenderam 220 pessoas somente neste ano.

Veja Também