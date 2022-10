Cerca de 18 quilos de maconha são apreendidos no bairro Mathias Velho, em Canoas

publicidade

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil surpreendeu um traficante no estacionamento de um supermercado em Canoas. O flagrante ocorreu nessa terça-feira no bairro Mathias Velho. A ação, que estendeu-se depois até uma residência, resultou na apreensão cerca de 18 quilos de maconha.

Após receber denúncias detalhadas sobre a atividade de um traficante no local, a equipe do delegado Guilherme Dill efetuou o monitoramento e surpreendeu o suspeito que estava em um Hyundai HB20 no pátio do estabelecimento.

Aguardando o comprador, o criminoso foi abordado no momento em que falava ao telefone. Ele já tinha antecedentes por tráfico de drogas. Parte da maconha apreendida estava no veículo.

No carro também estava a sogra do indivíduo, que jurou não ter conhecimento do entorpecente, sendo liberada. No entanto, ela responderá como suspeita no inquérito policial que foi instaurado.

Na sequência das diligências, os agentes recolheram, o restante da maconha, meio quilo de cocaína, 200 gramas de crack, uma pistola com 11 munições, uma balança de precisão em uma residência. Não havia ninguém na moradia. “A investigação prosseguirá para identificar o responsável pelo depósito”, informou o delegado Guilherme Dill. Um telefone celular encontrado será analisado.

Já em Porto Alegre, os agentes do Denarc, coordenados pelo delegado Fernando Siqueira, prendeu um traficante no bairro São José. Os policiais civis apreenderam mais de meio quilo de maconha, 116 porções de cocaína, 88 comprimidos de ecstasy, duas balanças de precisão e material para embalar as drogas, além de uma moto. A ação aconteceu em uma residência que estava sendo utilizada para armazenamento e distribuição de entorpecentes na modalidade de tele entrega.