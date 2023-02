Cerca de 30 quilos de maconha são interceptados pela Polícia Civil na BR 285, em Carazinho

publicidade

Cerca de 30 quilos de maconha foram interceptados pela Polícia Civil na BR 285, em Carazinho. O flagrante ocorreu na noite dessa terça-feira. A apreensão foi efetuada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Carazinho, sob comando do delegado Leandro Antunes. A droga estava no porta-malas de um veículo que foi abordado pelos agentes nas proximidades do antigo pedágio. O carro estava em alta velocidade.

Segundo o delegado Leandro Antunes, o motorista, de 34 anos, foi preso. O suspeito não tinha até então antecedentes criminais, mas não relacionados ao tráfico de entorpecentes. “A prisão desse indivíduo faz parte de uma investigação maior em andamento há dois meses”, adiantou.

O titular da Draco observou ainda que o carregamento de maconha estava chegando em Carazinho. “Será pedido o perdimento do veículo para a Justiça e provavelmente será autorizado o uso provisório dele pela Polícia”, acrescentou.