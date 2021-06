Cerca de R$ 100 mil já foram apreendidos na operação Dirty Money da Draco de São Leopoldo

publicidade

A operação Dirty Money da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo já resultou na apreensão de cerca de R$ 100 mil em dinheiro e de centenas de quilos de drogas, além de seis armas de fogo. Houve ainda a prisão de 11 traficantes e descoberta de dois laboratórios de cocaína.

As ações iniciadas em dezembro do ano passado, sob comando do delegado Ayrton Figueiredo Martins Junior, ocorreram até o momento nas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Viamão, Gravataí, Canoas e Campo Bom

As investigações já estão na quarta fase. Na última segunda-feira, a equipe da Draco de São Leopoldo cumpriu três mandados de busca e apreensão no bairro 25 de Julho, em Campo Bom. Um criminoso, de 23 anos, foi preso com uma porção de maconha, quatro pinos de cocaína e maiad e R$ 1,1 mil em dinheiro.

Conforme os policiais civis, o indivíduo já tinha antecedentes por posse de entorpecentes, receptação de veículo, furto de veículo, furto qualificado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

O trabalho investigativo começou no dia 23 de dezembro de 2020, quando um criminoso foi preso em flagrante durante uma ação conjunta com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal na BR 116, em São Leopoldo.