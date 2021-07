Cerca de R$ 50 mil em pinos de cocaína são apreendidos em Gravataí

publicidade

Quase mil pinos de cocaína, avaliado em cerca de R$ 50 mil, foram apreendidas pela Polícia Civil na Região Metropolitana de Porto Alegre. A operação foi desencadeada pela 2ª DP de Gravataí, sob comando do delegado Guilherme Calderipe. A droga saiu de Canoas e seria entregue na cidade.

Os agentes descobriram que ocorreria uma negociação de entorpecentes neste fim de semana. No bairro Vera Cruz, os policiais civis efetuaram a abordagem seguida da prisão de um casal de traficantes, que estava em um veículo.

O homem, de 33 anos, e a mulher, de 49 anos, foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas. Conforme o delegado Guilherme Calderipe, a cocaína pertence a uma facção criminosa.

Sapucaia do Sul

Em Sapucaia do Sul, o efetivo do 33 BPM deteve um traficante, de 19 anos, na avenida Theodomiro Porto da Fonseca, no bairro Walderez. Os policiais militares recolheram nove malotes contendo 133 pinos de cocaína, além de um telefone celular.