Cerca de seis toneladas de drogas são incineradas pelo Denarc

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira a incineração de cerca de seis toneladas de entorpecentes. A queima de aproximadamente 5,2 toneladas de maconha, 100 quilos de crack e 300 quilos de cocaína e insumos, além de drogas sintéticas, ocorreu no forno de uma siderúrgica na Região Metropolitana de Porto Alegre, sob forte esquema de segurança.

“A realização mais rotineira desse procedimento faz-se necessária devido a elevação nas apreensões no Estado do Rio Grande do Sul, sobretudo nos últimos anos”, afirmou o diretor de investigações do Denarc, delegado Alencar Carraro. “A retirada das ruas de grandes quantidades de drogas é importante para diminuir o poder de financiamento das facções criminosas, que utilizam os lucros com a venda dos entorpecentes na aquisição de armas de fogo, provocando homicídios e contribuindo para uma sensação de insegurança”, acrescentou.

A mobilização contou com a participação de agentes do Departamento de Polícia Metropolitana, Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis e do Departamento de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, além de representantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul e da Vigilância Sanitária do Estado. A Polícia Rodoviária Federal auxiliou na escolta do comboio de viaturas até a empresa na Região Metropolitana.