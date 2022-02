Chefe de facção criminosa é capturado em Novo Hamburgo

publicidade

Um dos principais alvos da operação Fim da Linha foi finalmente capturado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo, sob comando do delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior. O criminoso, de 24 anos, que chefia uma das células de uma facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos, foi preso na tarde dessa terça-feira no bairro Roselândia, em Novo Hamburgo.

Além de um mandado de prisão preventiva, o criminoso foi detido em flagrante por posse de arma e receptação. Ele portava uma pistola calibre 380, em situação de furto, e cerca de 50 munições da mesma arma, além de um telefone celular.

Conforme os policiais civis, o indivíduo foi localizado em um lugar diferente de onde ele deveria cumprir pena em prisão domiciliar. O endereço cadastrado no sistema prisional estava no bairro Kefas. Com uma vasta ficha de antecedentes, o bandido já foi acusado por homicídio, tráfico, porte/posse ilegal de arma de fogo e receptação.

No início deste mês, quando foi desencadeada a operação Fim de Linha, os agentes da Draco de São Leopoldo cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da mulher do criminoso, em Estância Velha. No entanto, o alvo não estava no local.