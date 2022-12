Cidade gaúcha de Vera Cruz era destino de quase 12 quilos de drogas apreendidos em Santa Catarina

publicidade

A cidade de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, era o destino final dos quase 12 quilos de drogas, sendo 5,9 quilos de maconha e 5,6 quilos de skunk, que foram apreendidos em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. A confirmação é da Polícia Militar de SC.

O flagrante ocorreu na noite de quinta-feira passada. Houve a abordagem em um ônibus de linha interestadual que fazia a viagem de Cascavel, no Paraná, para Caxias do Sul, na Serra do RS. O cão de faro Max, da Companhia de Policiamento com Cães da PMSC, sinalizou a droga em duas malas no bagageiro.

Dentro das bolsas, os policiais militares encontraram os entorpecentes. A proprietária das malas, uma jovem de 19 anos, confessou que levaria a droga até a cidade gaúcha de Vera Cruz. Em troca, ela receberia R$ 3 mil pelo transporte. A mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas e conduzida à Polícia Civil.